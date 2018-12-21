Педагог из Пензы стала абсолютным победителем конкурса профмастерства

Педагог Центра развития и творчества детей и юношества Пензенской области Алена Жукова стала абсолютным победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». За первое место она получила высшую награду - золотой ключ. Последний раз такой приз привозили в Пензу 13 лет назад. В 2018 году конкурс проходил в Оренбурге. На вокзале ее встречали коллеги и друзья.

Они пришли на вокзал задолго до прибытия поезда, ведь еще было нужно подготовиться к встрече.

«Гордимся этим педагогом. Сейчас вручим ей цветы, она заслуживает это», - сказала заместитель директора Центра развития и творчества детей и юношества Пензенской области Елена Горетова.

Встречать победительницу пришли, конечно, не только коллеги, но и семья, друзья и любимые ученики. Не смог пропустить приезда чемпионки и министр образования региона Александр Воронков.

В этом конкурсе даже призовое место дается сложно, а уж тем более победа. А у Алены Жуковой их две. Сначала ей присудили первое место в художественной номинации, ведь она преподаватель литературы и словесности. Затем она стала абсолютным победителем конкурса. Признается, что помогла поддержка близких.

«Сначала очень сильно волновалась, но вера родителей, близких, коллег и семьи, дарила уверенность и я решила, что нет смысла переживать, ведь еду защищать честь любимой губернии», - рассказала Алена Жукова.

А работа для нее - это праздник. Поэтому конкурс стал просто еще одним доказательством искренности ее чувств к профессии. Кстати, всего было пять испытаний: нужно было придумать послание педагогическому сообществу, пройти импровизационный конкурс, провести открытое занятие, написать эссе на тему «дополнительное образование для поколения Z» и на круглом столе рассказать о том, каким педагог видит допобразование будущего.

«Предыдущая победа Пензы в этом конкурсе была в 2005 году. Нынешний успех достигнут благодаря тому, что ведутся целенаправленные работы по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, поддержка данного направления со стороны власти и губернатора. Считаю, что это заслуженный результат», - сказал Александр Воронков.

Теперь высшая награда для преподавателей допобразования - золотой ключ - в руках Алены Жуковой. И как в сказке о Буратино, она мечтает открыть им тайную дверь, за которой видит будущее для развития дополнительного образования. А для нее желаемое будущее - где каждый ребенок стоит в центре внимания, где для каждого ученика построен индивидуальный образовательный маршрут.