Педагог из Пензы стала абсолютным победителем конкурса профмастерства

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 декабря 2018, 19:09Образование
Педагог Центра развития и творчества детей и юношества Пензенской области Алена Жукова стала абсолютным победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». За первое место она получила высшую награду - золотой ключ. Последний раз такой приз привозили в Пензу 13 лет назад. В 2018 году конкурс проходил в Оренбурге. На вокзале ее встречали коллеги и друзья.
Они пришли на вокзал задолго до прибытия поезда, ведь еще было нужно подготовиться к встрече.
«Гордимся этим педагогом. Сейчас вручим ей цветы, она заслуживает это», - сказала заместитель директора Центра развития и творчества детей и юношества Пензенской области Елена Горетова.
Встречать победительницу пришли, конечно, не только коллеги, но и семья, друзья и любимые ученики. Не смог пропустить приезда чемпионки и министр образования региона Александр Воронков.
В этом конкурсе даже призовое место дается сложно, а уж тем более победа. А у Алены Жуковой их две. Сначала ей присудили первое место в художественной номинации, ведь она преподаватель литературы и словесности. Затем она стала абсолютным победителем конкурса. Признается, что помогла поддержка близких.
«Сначала очень сильно волновалась, но вера родителей, близких, коллег и семьи, дарила уверенность и я решила, что нет смысла переживать, ведь еду защищать честь любимой губернии», - рассказала Алена Жукова.
А работа для нее - это праздник. Поэтому конкурс стал просто еще одним доказательством искренности ее чувств к профессии. Кстати, всего было пять испытаний: нужно было придумать послание педагогическому сообществу, пройти импровизационный конкурс, провести открытое занятие, написать эссе на тему «дополнительное образование для поколения Z» и на круглом столе рассказать о том, каким педагог видит допобразование будущего.
«Предыдущая победа Пензы в этом конкурсе была в 2005 году. Нынешний успех достигнут благодаря тому, что ведутся целенаправленные работы по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, поддержка данного направления со стороны власти и губернатора. Считаю, что это заслуженный результат», - сказал Александр Воронков.
Теперь высшая награда для преподавателей допобразования - золотой ключ - в руках Алены Жуковой. И как в сказке о Буратино, она мечтает открыть им тайную дверь, за которой видит будущее для развития дополнительного образования. А для нее желаемое будущее - где каждый ребенок стоит в центре внимания, где для каждого ученика построен индивидуальный образовательный маршрут.
21 декабря 2018, 19:41В Пензенской области заработала своя ДНК-лаборатория
21 декабря 2018, 19:36В Пензу на турнир по плаванию приехали команды из Франции и Израиля
21 декабря 2018, 19:31В Пензенской области на 4% снизилось число ДТП
21 декабря 2018, 19:19Депутаты приняли бюджет Пензы на 2019 год
21 декабря 2018, 19:16В пензенском ЗакСобре поблагодарили журналистов за работу
21 декабря 2018, 19:09Педагог из Пензы стала абсолютным победителем конкурса профмастерства
21 декабря 2018, 19:06Губернатор помог пензячке разобраться с унаследованным долгом
21 декабря 2018, 19:02Пензенских педагогов научили выявлять суицидальные наклонности