Павел Воля трогательно поздравил жену с днем рождения

Пост с фотографией Павел опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Что за Чудо лежит рядом со мной? Откуда взялась ты, Чудо?

Тебя подарил Бог. Но какой?

Иисус? Аллах? Кришна? Будда?

Солнце, ветер, морская волна,

Деревья, горы, поля,

Шум городов, сел тишина,

Воздух, вода, земля?

Ты прилетела с далеких планет,

Вышла из глубины,

Сделана из заголовков газет,

Будущего и старины?

Кто ты? Птица из облаков?

Рыба, змея, лиса?

Пришла, чтоб разрушить сотни оков

И снова пропасть в лесах?

Кто я для тебя? Ошибка? Шанс?

Удар? Живительный вздох?

Я - долг или все же - аванс?

Я - демон или я - бог?

Я - это плечо в трудный момент,

Или я - сам тяжкий груз?

А может быть мы - эксперимент?

Ты и я. Наш с тобою союз.

Неважно, что скажут друзья и враги.

Все мы - просто люди на время.

Мы - пара с тобой, как те сапоги,

Которым не нужно в стремя.

Мы - дом, где легко жить и дышать,

Мы - пропасть без стен и дна.

А может мы - наш последний шанс,

Чтоб ты не осталась одна?

Чтоб я не остался тоже один,

Чтоб было Мы, а не Я,

Чтоб выбрали из миллиона причин,

Одну. И это - семья.

Я знаю, то, что я знаю ничто,

Я верю, во что веришь ты,

И я опять надеваю пальто,

И мы бродим до темноты.

И будем опять до утра болтать,

Обсуждать, что уже обсудили,

А потом вдвоем с тобой проживать,

То, что мы еще не прожили.

Я не знаю, что будет со мной и тобой.

Я готов на бег и покой.

Но я точно буду стоять стеной,

Пока Чудо лежит со мной.

С днем рождения! Я рядом. Будь счастлива. Я рядом для этого. Люблю!» - написал артист.

Поклонники присоединились в комментариях к поздравлению. Они пожелали звезде здоровья, удачи и огромного счастья, пишет ИА «Пенза-Пресс».