11 ноября 2019, 17:58Культура

Павел Воля рассказал, как сочиняет стихи. ВИДЕО

Уроженец Пензы, шоумен Павел Воля опубликовал у себя на страничке в Instagram видео, на котором он читает сочиненный им стих.

«Новое стихотворение, новый лист, новая ручка, новое... Момент, когда диктуют с неба. Не думаешь, не исправляешь, просто пишешь. Потом наговорил на диктофон, музыка. И вот – ловите», - подписал пост Павел Воля.

Стихотворение получилось философским, в нем комик рассуждает о долге и том, что время быстротечно. Пользователи оценили творение, назвав стихотворение «сильным».

Это не первое произведение известного комика, у шоумена есть целый альбом со стихами. Например, ранее он посвящал трогательные строчки сыну Роберту, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/tv/B4pyg_uo0dF/?igshid=mwd1bqkpsduk

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