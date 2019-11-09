Павел Воля рассказал, как сочиняет стихи. ВИДЕО

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11 ноября 2019, 17:58Культура
Уроженец Пензы, шоумен Павел Воля опубликовал у себя на страничке в Instagram видео, на котором он читает сочиненный им стих.
«Новое стихотворение, новый лист, новая ручка, новое... Момент, когда диктуют с неба. Не думаешь, не исправляешь, просто пишешь. Потом наговорил на диктофон, музыка. И вот – ловите», - подписал пост Павел Воля.
Стихотворение получилось философским, в нем комик рассуждает о долге и том, что время быстротечно. Пользователи оценили творение, назвав стихотворение «сильным».
Это не первое произведение известного комика, у шоумена есть целый альбом со стихами. Например, ранее он посвящал трогательные строчки сыну Роберту, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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