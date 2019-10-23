Павел Воля поблагодарил пензенцев за радушный прием

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24 октября 2019, 11:28Общество
Известный stand-up комик, уроженец Пензы Павел Воля прогулялся по любимым местам города и пригласил всех на вечеринку стендаперов в Москву.
Шоумен разместил на своей странице в социальной сети Instagram обращение к пензенцам, в котором поблагодарил всех, кто пришел на его концерт в рамках гастрольного тура.
«Ребята, догуливаю по Пензе, по своим любимым местам, и уже - в машину, буду рвать в Москву», - сказал Павел Воля, снимая видео на фоне памятника Победы.
«Пенза, низкий поклон», - написал он в посте к видео.
Павел Воля приехал в родной город 21 октября и разместил на своей страничке в Instagram видео с краткой экскурсией, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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