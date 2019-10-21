Павел Воля отреагировал на пост о пензенском ДТП

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21 октября 2019, 13:22Общество
В Пензе на улице Калинина столкнулись два автомобиля. Шоумен Павел Воля обратил на нее внимание и упомянул на своей страничке в соцсети.
Поводом такого внимания звезды на ДТП в Пензе стала публикация в одной из местных групп. Очевидец подобрал такой ракурс, что на фоне разбитых машин – плакат с анонсом концерта Павла Воли. Уроженец города на Суре разместил снимок в сторис на страничке в Instagram.
«Быть всем, родня! И даже этим», - подписал шоумен на снимке, сделав стрелки на участников аварии.
О ДТП официальной информации нет, уточнило ИА «Пенза-Пресс».
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