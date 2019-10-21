21 октября 2019, 13:22Общество

Павел Воля отреагировал на пост о пензенском ДТП

В Пензе на улице Калинина столкнулись два автомобиля. Шоумен Павел Воля обратил на нее внимание и упомянул на своей страничке в соцсети.

Поводом такого внимания звезды на ДТП в Пензе стала публикация в одной из местных групп. Очевидец подобрал такой ракурс, что на фоне разбитых машин – плакат с анонсом концерта Павла Воли. Уроженец города на Суре разместил снимок в сторис на страничке в Instagram.

«Быть всем, родня! И даже этим», - подписал шоумен на снимке, сделав стрелки на участников аварии.

О ДТП официальной информации нет, уточнило ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 88

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live, https://www.instagram.com/pavelvolyaofficial/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ