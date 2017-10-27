Павел Дегтярь выразил соболезнования родным Андрея Баева

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27 октября 2017, 11:02Общество
Бывший замминистра здравоохранения и соцразвития Пензенской области Павел Дегтярь выразил соболезнования родным и близким Андрея Баева, погибшего в ДТП в Новоспасском районе Ульяновской области.
«Вчера в Новоспасском районе случилась трагедия - в дорожно-транспортном происшествии погиб Андрей Баев. Ему было всего 44 года. У нас были хорошие товарищеские отношения. Планировали в ближайшее время встретиться и вдруг его не стало. Светлая память. Соболезную родным и близким. Скорблю вместе с Вами», - написал Павел Дегтярь в Facebook.
Обстоятельства аварии, в которой погиб Андрей Баев выясняются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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