Патентная система поможет фермерам развивать хозяйства

Патентная система станет оптимальным решением для тех фермеров, которые сегодня боятся регистрировать ИП из-за бюрократических препон, но задумываются о развитии своего хозяйства или пытаются найти решение вопроса сбыта продукции.

Об этом заявила член комитета Госдумы по аграрной политике Светлана Максимова.

«Патент станет возможностью легализоваться тем, кто ведет предпринимательскую деятельность и заинтересован в развитии своего бизнеса, но из-за бюрократических сложностей предпочитает не регистрировать ИП, а оставаться в «серой» зоне, вне правового поля. Как мне говорят избиратели на приемах, для них регистрация ИП – не всегда выход, потому что многие живут в отдаленных территориях, и количество бумаг и долгое оформление, а также предстоящие налоговые проверки становится причиной оставить все, «как есть». Люди говорят, что готовы развивать свое хозяйство, но вот если бы этот процесс мы им облегчили, - отметила она.

По ее мнению, переход на патентную систему разрешит эту ситуацию и позволит таким фермерам получить федеральный грант.

При этом переход на патентную систему налогообложения не станет обязанностью владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

«В законопроекте прописан принцип добровольности. Это важно понять тем, кто впадает в заблуждение при трактовке законопроекта и думает, что поголовно все владельцы ЛПХ будут обязаны покупать патенты. Совсем нет. Им дается право, я подчеркиваю, право в случае, если они видят для себя такую необходимость, по желанию купить патент», - подчеркнула парламентарий.

Светлана Максимова отметила, что выгоду от нововведений ощутят и региональные бюджеты, и фермеры.

«Мы развиваем личные подсобные хозяйства, помогаем им встать на ноги, производить и реализовывать продукцию. Деньги от патента пойдут в бюджет, на развитие территорий, а это и инфраструктура, и дороги, - в том числе польза от этого будет и самим фермерам. Патентная система позволит создавать в таких территориях условия, чтобы там оставались люди, в конечном итоге – развивать сами территории», - сказала она.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».