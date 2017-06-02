Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Запрудном

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02 июня 2017, 16:35Происшествия
В Пензе на ул. Ладожской столкнулись легковушка и автобус малой вместимости.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 1 июня в 9.00 возле дома №133. Иномаркой Kia Cee’d управляла 37-летняя женщина, микроавтобусом Ford-Transit-222709 – 49-летний мужчина.
В результате столкновения пострадала 65-летняя пассажирка маршрутки, ее госпитализировали.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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