02 июня 2017, 16:35Происшествия

Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Запрудном

В Пензе на ул. Ладожской столкнулись легковушка и автобус малой вместимости.

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария произошла 1 июня в 9.00 возле дома №133. Иномаркой Kia Cee’d управляла 37-летняя женщина, микроавтобусом Ford-Transit-222709 – 49-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала 65-летняя пассажирка маршрутки, ее госпитализировали.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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