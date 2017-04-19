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19 апреля 2017, 17:53Криминал
Экс-мэру Пензы Александру Пашкову предъявили окончательное обвинение.
Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Общая сумма причиненного ущерба – порядка 97 млн рублей.
«После того, как обвиняемые завершат ознакомление с материалами уголовного дела, оно будет направлено на утверждение прокурору и передано в суд», - пояснила Юлия Пилясова.
Напомним, экс-мэра Пензы Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» обвиняли в подстрекательстве к присвоению чужого имущества, мошенничестве при строительстве перинатального центра в Пензе. Прокурор Пензенской области в ноябре 2016 года возвратил дело для производства дополнительного расследования из-за неполноты проведенного следствия. 30 ноября Первомайский районный суд не стал продлевать срок содержания Пашкова под стражей.
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