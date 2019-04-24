Пасхальное богослужение в Спасском соборе покажут в режиме online

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24 апреля 2019, 16:04Общество
В Пензе по поручению губернатора области Ивана Белозерцева будет организована online-трансляция пасхального богослужения, которое пройдет в Спасском кафедральном соборе.
Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале правительства области и региональном портале органов власти.
Напомним, великая вечерня в Спасском кафедральном соборе начнется 28 апреля в 16.00.
Во время нее пензенцам будут раздавать благодатный огнь из Иерусалима. После богослужения в соборе покажут короткометражный документальный фильм о храме. Помимо этого, все присутствующие смогут увидеть иконы для будущего иконостаса. Также для желающих будут организованы экскурсии, на которых волонтеры расскажут об истории храма.
Возрастные ограничнения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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