Пасхальное богослужение в Спасском соборе покажут в режиме online

В Пензе по поручению губернатора области Ивана Белозерцева будет организована online-трансляция пасхального богослужения, которое пройдет в Спасском кафедральном соборе.

Посмотреть трансляцию можно будет на YouTube-канале правительства области и региональном портале органов власти.

Напомним, великая вечерня в Спасском кафедральном соборе начнется 28 апреля в 16.00.

Во время нее пензенцам будут раздавать благодатный огнь из Иерусалима. После богослужения в соборе покажут короткометражный документальный фильм о храме. Помимо этого, все присутствующие смогут увидеть иконы для будущего иконостаса. Также для желающих будут организованы экскурсии, на которых волонтеры расскажут об истории храма.

Возрастные ограничнения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».