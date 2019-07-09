Парку в Чемодановке присвоят имя Бориса Эйдлина

В селе Чемодановка Пензенской области приступили к благоустройству второй части парка, расположенного в центре населенного пункта. Большую часть работы сделали еще летом и осенью 2018 года. Средства на благоустройство были выделены по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Задача номер один - убрать спиленные ветки и выкорчевать пни, оставшиеся после тополей. Затем подрядчики приступят к строительству тропинок и велодорожки. На части аллеи, которая была заложена несколько десятилетий назад, чемодановцы решили оставить благородные деревья, а зону отдыха благоустроить.

«Было принято решение всеми жителями и депутатами местного самоуправления, что парку будет присвоено имя Бориса Залмановича Эйдлина, Заслуженного работника сельского хозяйства. Он являлся директором птицефабрики «Пензенская», которая располагается в селе и просуществовала более 30 лет. Он был основателем данного парка и полностью этого микрорайона», - рассказал и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николай Кузнецов.

Летом и осенью 2018 года была проделана большая часть работы на территории парка, прилегающей к улице Фабричная. Из плитки выложили переходные дорожки, установили фигурные лавочки и урны. Подумали и об активном отдыхе: поставили современные тренажеры и теннисные столы. Теперь там предстоит сделать освещение, а в центре парка установить символ Чемодановки - скульптуру валенок. Говорят, что местные были хорошими валяльщиками.

«Общения не хватает людям. И сам парк необходим, чтобы куда-нибудь выйти, где-то посидеть», - сказали жители села Чемодановка Иван Татаров и Матвей Данилов.

Планируется, что дорога, которая ведет к парку, центральная улица села Фабричная, будет заасфальтирована до конца июля. Речь идет об 800 метрах на выезде из жилой зоны и примыканиях дороги к домам. Средства на реконструкцию проезжей части были предусмотрены областным дорожным фондом еще в начале 2019 года.

«Это хорошо, будем рады, если нам ее отремонтируют, потому что дорога бойкая, она выручает местных жителей. Трасса загружена, многие ездят через населенный пункт», - рассказал житель села Анатолий Кулаков.

Кроме того, этим летом в Чемодановке также пройдет благоустройство площади перед местным домом культуры, где проходят массовые мероприятия. Вместо асфальта появится тротуарная плитка и будет установлена сцена. Облагородят и местные клумбы.