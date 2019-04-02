Парковка у площади Ленина вновь станет платной

Парковка между улицами Кирова и Московской станет платной. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.

Согласно постановлению №513 от 26 марта, парковка будет платной с 1 сентября 2019 года. Работать она будет в круглосуточном режиме. Стоимость одного часа пребывания на парковке составит 20 рублей.

До осени оставить свой автомобиль в данном месте можно бесплатно, пишет ИА «Пенза-Пресс».