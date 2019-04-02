Парковка у площади Ленина вновь станет платной

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 апреля 2019, 14:03Общество
Парковка между улицами Кирова и Московской станет платной. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.
Согласно постановлению №513 от 26 марта, парковка будет платной с 1 сентября 2019 года. Работать она будет в круглосуточном режиме. Стоимость одного часа пребывания на парковке составит 20 рублей.
До осени оставить свой автомобиль в данном месте можно бесплатно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
02 апреля 2019, 19:47Артисты инклюзивного театра показали пензенцам необычную постановку
02 апреля 2019, 19:37Пензенцам расскажут о порядке уплаты налогов на доход физических лиц
02 апреля 2019, 19:29В Пензенской области выбрали лучший казачий кадетский класс
02 апреля 2019, 19:26Пензенские саблисты сражаются за награды открытого первенства ПФО
02 апреля 2019, 19:21В мэрии рассказали, какие скверы в Пензе благоустроют в этом году
02 апреля 2019, 19:18Скалолазы из Пензы стали победителями престижных соревнований
02 апреля 2019, 19:12Театр моды Ольги Букиной покорил столицу Грузии
02 апреля 2019, 19:07В Кузнецке молодым семья вручили жилищные сертификаты