Пара из Лопатинского района задолжала детям больше миллиона рублей

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09 июля 2019, 16:07Общество
На 31-летнего жителя Лопатинского района Пензенской области и его 40-летнюю возлюбленную возбудили уголовные дела за неуплату алиментов.
В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что у пары – два сына, воспитанием которых они не занимались. Родители должны были выплачивать ребятам алименты, но они этого не делали.
Ранее лопатинцы привлекались к административной и уголовной ответственностям за отказ от уплаты алиментов. Исправительные работы, которые им назначили, не выполнили. В службе занятости по вопросу трудоустройства не обращались, какую-либо добровольную материальную помощь детям не оказывали.
Всего один из родителей задолжал ребятам более 485 тысяч рублей, а другой - 650 тысяч рублей. В результате на них завели очередные уголовные дела. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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