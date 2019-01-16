Пациенты больницы в Кузнецке дали оценку ситуации с койкой из досок

«Пациентов в одной из больниц Пензенской области кладут на доски» - эта новость буквально за несколько часов распространилась по всей стране. Главным героем стала Кузнецкая межрайонная больница после фотографий, которые разместил пользователь интернета. Сейчас в больнице проходят проверки. Там также побывали представители российских СМИ.

Фотографии мгновенно разлетелись по многочисленным пабликам в социальных сетях. Снимки сделаны в Кузнецкой межрайонной больнице. На них отчетливо видно: вместо койки - четыре стула, между ними - деревянный настил. Пост собрал уже полтысячи комментариев. Одни шутят и называют медиков «креативными», другие критикуют всю систему здравоохранения.

Елена Юлдашова, 68-летняя пациентка, которой пришлось провести на такой кровати двое суток, поступила в больницу с ишемией 12 января. От комментариев она отказалась. По словам врачей, на тот момент все места в стационаре были уже заняты и это вынужденная мера.

«Как врач считаю, что нам необходимо оказать помощь, если это необходимо, в любом функциональном положении. Мы ее, естественно, не положили на доски, это была кровать, как вагонная полка в поезде заправленная, то есть с матрасом, подушкой и одеялом. Было получено согласие, что она будет временно находиться на этом месте», - рассказала заведующая терапевтическим отделением Кузнецкой межрайонной больницы Ольга Красикова.

В других палатах такое импровизированное койко-место никто из пациентов не видел. По их мнению, этот случай лишь доказывает, что врачи поступили человечно, потому что не отправили больную домой. Претензий к условиям в больнице и медперсоналу ни у кого не оказалось.

«Хорошие условия, кормят, лечат, чисто все. Попасть сюда было не трудно, сразу направления дали в поликлинике и приняли», - сказал пациент Николай Наумов.

«Обратилась 10 января, вызвала «скорую», они привезли сразу сюда и меня положили. Врачи внимательные, незамедлительно оказали помощь», - рассказала пациентка Лидия Гришина.

«Меня все устраивает, и врачи, и медсестры. Никаких претензий. Очень приятно, что в Кузнецке такая медицина», - сказал пациент Юрий Харитонов.

Руководство больницы признается, что этот случай в их практике - не первый. Подобная ситуация складывается почти каждый эпидемический сезон или после длительных праздников.

«В больнице - 473 койки, которые утверждены государственной программой согласно обслуживаемому населению. Есть 15 резервных мест, на которые можем уложить пациентов, но в этот раз поступило 17, одного уложили на кушетку, а другого - на импровизированную койку», - рассказал главный врач Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапов.

Теперь в медицинском учреждении будут проводить проверки. Там уже побывали местная прокуратура, Роспотребнадзор, а также представители регионального министерства здравоохранения. Ситуация не осталась и без внимания губернатора. В своем «Твиттере» Иван Белозерцев заявил, что во все стационарные учреждения здравоохранения дополнительно будут закуплены резервные койки.