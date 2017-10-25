Пачелмский сахзавод оштрафовали на крупную сумму за заросшие земли

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25 октября 2017, 15:03Общество
В Пачелмском районе Пензенской области госинпектор Россельхознадзора провел внеплановую проверку ООО «Грибановский сахарный завод».
В результате проверки установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения не проводятся агротехнические и фитосанитарные мероприятия. В результате они заросли сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области.
На организацию наложили административный штраф - 400 тысяч рублей. Однако руководство завода не согласилось с этим и обратилось в Пачелмский районный суд с просьбой отменить постановление и прекратить дело. В итоге юридическому лицу назначили наказание в виде штрафа – 200 тысяч рублей. В остальном жалоба осталась без удовлетворения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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