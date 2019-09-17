Пачелмский рецидивист попался на кражах сельчан

В Пензенской области завершили расследование уголовного дела по фактам краж в отношении 44-летнего жителя Пачелмы.

Согласно материалам дела, в течение нескольких месяцев мужчина проникал в жилые дома сельчан и похищал имущество. Он выносил все, что попадалось его взгляду: строительные инструменты, посуду, продукты, деньги, одежду, бытовую химию, ювелирные изделия, металлический лом. Всего установлено семь эпизодов преступления.

«В ходе следствия злоумышленника по решению суда заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, убийство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Очередное уголовное дело в отношении мужчины направили для рассмотрения в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».