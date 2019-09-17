Пачелмский рецидивист попался на кражах сельчан

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 сентября 2019, 15:37Криминал
В Пензенской области завершили расследование уголовного дела по фактам краж в отношении 44-летнего жителя Пачелмы.
Согласно материалам дела, в течение нескольких месяцев мужчина проникал в жилые дома сельчан и похищал имущество. Он выносил все, что попадалось его взгляду: строительные инструменты, посуду, продукты, деньги, одежду, бытовую химию, ювелирные изделия, металлический лом. Всего установлено семь эпизодов преступления.
«В ходе следствия злоумышленника по решению суда заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, убийство, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Очередное уголовное дело в отношении мужчины направили для рассмотрения в суд, пишет ИА «Пенза-Пресс».
17 сентября 2019, 19:36Кузнечанам рассказали о расчете компенсации расходов на ЖКУ
17 сентября 2019, 19:31«Кавказская пленница». Пензенца осудили за похищение по древнему обычаю
17 сентября 2019, 19:28Клуб у Привокзальной площади стал предметом спора двух бизнесменов
17 сентября 2019, 19:14Пензенский «Дизелист» начал новый сезон с уверенной победы
17 сентября 2019, 19:09В Пензе разрушающийся дом на ул. Аустрина без ремонта не переживет зиму
17 сентября 2019, 19:06Пензенские волонтеры проводят медицинские консультации в селах
17 сентября 2019, 17:58Губернатор оценил бековское предприятие по производству кленового сиропа
17 сентября 2019, 17:39В пензенской школе появились цифровые лаборатории