11 ноября 2019, 12:34Криминал

Пачелмский байкер попал под статью за сломанный палец инспектора

В Пензенской области 55-летнего жителя Пачелмы обвинили в том, что он применил насилие к представителю власти.

Установлено, что 27 октября мужчина выпил и поехал на мотоцикле ИЖ Юпитер 3 по дороге «Нижний-Ломов-Пачелма-Башмаково». Его заметил инспектор и начал преследование, в Пачелме сельчанина удалось остановить.

«Недовольный законными и обоснованными требованиями сотрудника полиции мужчина схватил инспектора ДПС за мизинец левой руки и разогнул его. В результате палец сломался. Данная травма относится к разряду средней степени тяжести вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Житель Пачелмы вину не признал и отказался давать показания. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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