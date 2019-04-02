Пачелмец уложил мать в кровать и забил ее бревном - СКР

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 апреля 2019, 16:04Криминал
44-летнего жителя Пачелмского района Пензенской области обвиняют в причинении смерти 78-летней матери.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, у пенсионерки были проблемы со зрением, поздно вечером 26 марта она собралась выйти из дома. Пьяный сын попытался ее остановить. Его раздражало, что мать периодически куда-то уходила, а ему приходилось искать ее по селу. Он разозлился и несколько раз ударил ее по лицу. Женщина упала, он помог ей встать, уложил на кровать и забил поленом. Потом он пошел спать.
Лишь утром 28 марта сельчанин обнаружил, что мать не подает признаков жизни и сообщил об этом в полицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина от полученной травмы скончалась на месте происшествия.
Мужчину заключили под стражу, ему предъявили обвинение. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
02 апреля 2019, 19:47Артисты инклюзивного театра показали пензенцам необычную постановку
02 апреля 2019, 19:37Пензенцам расскажут о порядке уплаты налогов на доход физических лиц
02 апреля 2019, 19:29В Пензенской области выбрали лучший казачий кадетский класс
02 апреля 2019, 19:26Пензенские саблисты сражаются за награды открытого первенства ПФО
02 апреля 2019, 19:21В мэрии рассказали, какие скверы в Пензе благоустроют в этом году
02 апреля 2019, 19:18Скалолазы из Пензы стали победителями престижных соревнований
02 апреля 2019, 19:12Театр моды Ольги Букиной покорил столицу Грузии
02 апреля 2019, 19:07В Кузнецке молодым семья вручили жилищные сертификаты