Пачелмец уложил мать в кровать и забил ее бревном - СКР

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, у пенсионерки были проблемы со зрением, поздно вечером 26 марта она собралась выйти из дома. Пьяный сын попытался ее остановить. Его раздражало, что мать периодически куда-то уходила, а ему приходилось искать ее по селу. Он разозлился и несколько раз ударил ее по лицу. Женщина упала, он помог ей встать, уложил на кровать и забил поленом. Потом он пошел спать.

Лишь утром 28 марта сельчанин обнаружил, что мать не подает признаков жизни и сообщил об этом в полицию. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина от полученной травмы скончалась на месте происшествия.

Мужчину заключили под стражу, ему предъявили обвинение. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».