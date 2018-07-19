Озеро на Шуисте засыпают мусором – пензенец

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19 июля 2018, 13:33Общество
В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» обратился обеспокоенный горожанин. По словам пензенца, озеро на Шуисте засыпают мусором.
«Ул. Озерная, озеро Шуист - засыпают мусором. Просим решить этот вопрос», - написал мужчина и подкрепил жалобу фотографиями.
Однако в администрации опровергли информацию о засыпке водоема. Как говорится в документе за подписью вице-мэра Андрея Шевченко, территорию осмотрели и нарушения правил благоустройства не обнаружили.
Однако происхождение камней удалось выяснить. По словам чиновника, владельцы частных домов на ул. Озерной засыпают дорогу строительным мусором для ее расширения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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