20 января 2017, 14:16Общество Оздоровительный бег приобщает пензенцев к ЗОЖ Доказано, что оздоровительный бег помогает противостоять большинству простудных заболеваний, избавляет от негативных эмоций и снимает усталость. С нового года многие планируют начать новую жизнь, в том числе - вести здоровый образ жизни и приобщиться к спорту. Тем более, что зима - не повод откладывать тренировки.

Минусовая температура - не повод оставаться дома, говорят заядлые бегуны. С утра пораньше спортивный дух витает не только на Олимпийской аллее, но и в легкоатлетическом манеже «Рубин».

«Если человек заражается бегом, то обратно его уже не вытянешь - это минусы. А плюсы здесь можно много перечислять: бег мобилизирует человека, меняются вес, пульсовые параметры», - пояснил мастер спорта международного класса по легкой атлетике Александр Болховитин.

Пульс при беге помогает оценить эффективность тренировок и внести необходимые коррективы. Его частота подсказывает, когда стоит увеличить, а когда снизить интенсивность нагрузки.

«Делаем отрезок и сразу измеряем пульс, через минуту мы смотрим второй пульс, если он упал, значит, все нормально. У меня вот упал пульс, это хорошо. Когда вы поднимаетесь до пятого этажа, и пульс не повышается, то вы не чувствуете, что поднялись», - рассказали мастер спорта по легкой атлетике Елена Болховитина и любитель бега Дмитрий Цыбин.

Парадокс, но во время пробежки исчезает усталость. Уделяя внимание физическому состоянию, человек освобождается от отрицательных эмоций, нейтрализует плохие мысли. Доказано, что оздоровительный бег - прекрасный способ избавиться от депрессий и нервозных состояний.

Специалисты говорят, что начинать бегать необходимо с одного-двух километров. Оздоровительный бег, казалось бы, что может быть проще. Однако и профессионалы, и спортсмены-любители говорят, что и здесь есть свои нюансы.

«Необходимо выбирать правильно скорость бега, основываясь на своем организме. Для кого-то это может быть шесть минут на километр, а кто-то может бежать потихонечку – девять-десять минут на километр. Важно правильно выбрать обувь, например, кеды не совсем подходят для бега - слишком плоская подошва. Не надо брать с собой тяжелых гаджетов и бегать по ним, держа в руках. Некоторые любители ошибаются и бегают по разным приложениям, которые часто обманывают в большую сторону», - рассказал любитель бега Вячеслав Кубис.

Опытные бегуны советуют: если вы хотите заняться оздоровительным бегом, то нагрузки нужно увеличивать постепенно. Для полноценной тренировки достаточно 20 –30 минут в день. На первых занятиях возможны неприятные и болезненные ощущения, со временем мышцы адаптируются, и боли исчезнут.

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