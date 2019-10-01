Отзывчивый пензенец перевел мошенникам 6000 рублей

Чрезмерное увлечение социальными сетями сыграло с пензенцем злую шутку. Увидев очередное сообщение от друга с просьбой оплатить почтовую посылку, он ничего не заподозрил и перевел на указанный счет 6000 рублей, но только вечером узнал, что таким нехитрым способом его деньгами завладели мошенники.

«Потом я позвонил другу, спросил, что за посылка, он удивился, сказал, что ничего не писал об этом в соцсети. Так и выяснилось, что его страницу взломали, а я перевел деньги мошенникам», - рассказал потерпевший.

Знал, что в соцсетях орудуют мошенники, но не думал, что они доберутся до него. Потерпевший обратился в полицию, там возбудили уголовное дело. Выяснилось, что реквизиты принадлежат жителю Оренбурга. Чтобы его разыскать, пензенские сотрудники отправились в служебную командировку.

«Гражданин был допрошен в качестве подозреваемого по данному уголовному делу. В настоящий момент в отношении него избрана процессуальная мера принуждения в виде обязательства о явке. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до двух лет», - прокомментировал дознаватель ОП №5 УМВД России по Пензе Илья Глушенков.

Получив горький опыт, потерпевший теперь сам делится советами: не доверять сообщениям в социальных сетях, в которых речь идет о финансовой помощи и уточнять у знакомых лично, вправду ли они нуждаются в таковой.