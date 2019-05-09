Отремонтированная «дорога-зебра» вызвала у кузнечан неоднозначную реакцию

На «дорогу-зебру» пожаловался автомобилист в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте»

«Уважаемое государство! Верните, как было, просто невозможно ездить по этим отремонтированным дорогам. Это ж надо додуматься... Такое чудо еще и в Долгушке», - отметил подписчик.

Кузнечане принялись активно комментировать пост. Мнения разделились: одни критиковали проведенные работы, другие отметили, что по обновленной дороге ездить стало лучше.

«Намного лучше, чем было вчера, сотку спокойно шел без обгонов», - высказал мнение пользователь Алексей.

«Хорошая дорога, машина едет прямо, колейки нет», - считает подписчик Рамиль.

«Я проезжаю там по старому асфальту», - призналась кузнечанка Светлана.

Официальной информации о том, кто провел ремонтные работы и почему было решено положить асфальт полосами, нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».