Отправка новобранцев из Пензы совпала с Днем призывника

15 ноября в России отмечают День призывника. Это своего рода экватор осенней призывной кампании, которая проходит с 1 октября до 31 декабря. До конца года ряды российской армии пополнят более 1000 молодых ребят из Пензенской области. В день праздника к местам службы отправились 139 человек.

Рост, вес, давление - это первое, что проверяют у будущих солдат. Медкомиссию призывники проходят сразу же, как приезжают на сборный пункт. Обойти нужно многих - окулиста, лора, психотерапевта, хирурга, нарколога, невропатолога, терапевта. От состояния здоровья молодого человека зависит, где он будет служить. Андрею Заикину - 18 лет. Он только окончил школу, и, по его мнению, именно сейчас - самая пора для службы.

«Хочу отдать долг Родине, чем раньше, тем лучше, я так считаю. Не боюсь службы», - сказал он.

После обследования - выдача униформы. Зимний вариант - меховая шапка, берцы, теплая куртка и штаны. С этого момента придется забыть о гражданской одежде на целый год.

«Форма отличная, очень комфортная, нравится. Уже немного чувствую себя военным. Боевой настрой, никак иначе, теперь только вперед», - рассказал призывник Михаил Суслов.

Пожалуй, самое любимое место будущих солдат - столовая. Питание - трехразовое. На обед - первое, второе, и, конечно, компот. За этим тщательно следят, ведь, как известно, хороший солдат - сытый солдат.

«Я тут второй день. Конечно, еда отличается от домашней, но тоже очень вкусно, мне нравится. Сегодня давали макароны, а вчера - картошку с сосисками», - сказал призывник Илья Горшков.

Отбой - в 22.00, подъем - в 6.30. Режим на сборном пункте, конечно же, армейский.

«Момент начала службы - это пересечение линии КПП сборного пункта при отбытии в составе команда в воинскую часть. Армейский режим на сборном пункте определен приказом министра обороны. Солдат снабжают одеждой и едой», - рассказал начальник отдела подготовки и призыва на военную службу военного комиссариата Пензенской области Василий Ложкин.

По закону, на сборном пункте призывник может находиться не более трех суток. В Пензенской области, как правило, будущих защитников Отечества отправляют на службу уже на следующий день после прибытия. В ближайшие дни ряды российской армии пополнят 139 пензенцев. Их отправка совпала с праздничной датой. 15 ноября в России - День призывника.

В честь праздника для новобранцев и гостей устроили показательные выступления военно-патриотических клубов. Ребятам предстоит служить в разных подразделениях, среди них - будущие представители президентского полка, воздушно-десантных войск, МЧС, спецназа ГРУ.

Пензенская область ежегодно отправляет в войска около 1% от общей численности военнослужащих России. По итогам осенней призывной кампании, ряды российской армии пополнят более 1000 молодых ребят из региона. Призыв завершится в последний день года - 31 декабря.