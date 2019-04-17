В городе Кузнецке Пензенской области подходит к концу отопительный сезон. Об этом рассказали в ходе еженедельного совещания, которое прошло в городской администрации. Также собравшиеся обсудили планы по санитарной уборке города в рамках объявленного губернатором месячника по благоустройству и ремонту городских магистралей.

Отопительный сезон в Кузнецке завершится 20 апреля. Однако уже сейчас можно сказать, что город благополучно пережил зиму. Первые итоги подвел глава администрации Сергей Златогорский.

«Главное, что простояли отопительный сезон. Не было ни одной сверхнормативной аварии. Считаю, что наши тепловики справились на пять с плюсом при тех условиях, какие есть. Молодцы», - отметил он.

22 апреля будет подписан муниципальный контракт с подрядной организацией, которая будет вести ремонт центральной части города. И, если позволит погода, то работы начнутся еще до майских праздников. Также во второй половине апреля должны завершиться процедуры по утверждению проектно-сметных документаций и отбору подрядных организаций для проведения в Кузнецке масштабных ремонтных работ.

«Подводятся итоги торгов по целому ряду позиций. Мы выходим на боевой режим. Задач много, и они сложные. К тому же еще подкинут с верхов. Поэтому имейте в виду, лето будет напряженное», - сказал Сергей Златогорский.

В частности, уже проведены аукционы по трем участкам дорог. Их ремонт планируют начать в ближайшее время. Экономия составила более 120 тысяч рублей. Какая организация выведет свою технику еще на пять участков, станет известно к концу текущей недели.

Также собравшиеся обсудили планы по уборке города в рамках месячника по благоустройству (0+). Он завершится в регионе 20 апреля массовым субботником (0+).