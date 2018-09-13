Отличившимся пензенцам планируют присваивать «звезды» на «лестнице славы»

В парке имени Белинского планируют оформить новые зоны отдыха. Сейчас над проектами работают несколько архитекторов. С их предложениями ознакомился в ходе выездного совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В планах - полностью преобразить территорию недалеко от родника «Самоварник» на улице Саратовской. Там может появиться уникальная зона отдыха, правда, о том, когда к этим работам приступят, пока не говорят. Сейчас архитекторы разрабатывают проект строительства лестницы с улицы Попова к тропе здоровья. Проект масштабный и очень затратный. В конце спуска в окружении деревьев должен расположиться амфитеатр. Это инициатива Семена Гольцмана - известного музыканта, продюсера и композитора.

Лестницу планируют сделать «звездной» - на примере голливудской «Аллеи славы». По звезде хотят присвоить каждому пензенцу, который прославил свой город.

«Это не обязательно люди из книги о Почетных гражданах Пензенской области, это могут быть школьники, которые стали олимпийскими чемпионами, или бабушки, которые после выхода на пенсию создали что-то интересное, и это стало значимым для города», - сказал автор проекта Валерий Сафронов.

По подсчетам экспертов, на проект может уйти около 30-ти миллионов рублей. Такие средства, по словам губернатора, из бюджета пока выделить не могут. Иван Белозерцев предложил начать с малого - и благоустроить дорогу, ведущую к тропе здоровья не с улицы Попова, а из центральной части парка.

«Чтобы не портить корни деревьев, при строительстве необходимо исключить металл. Сейчас можно сделать основу и деревянную лестницу с перилами, чтобы было комфортнее», - предложил Иван Белозерцев.

В ближайшее время архитекторы займутся разработкой нового проекта. Начать строительство архитектурных зон в парке Белинского планируют в 2019 году.