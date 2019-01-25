Отличившимся молодым пензенцам вручили премии губернатора

В Пензенской области лауреатами премии губернатора стали около 50 молодых людей. Талантливых, инициативных чествовали в правительстве региона. В круглом зале собрались ученые, спортсмены, музыканты и общественники.

На встречу с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым пригласили особо отличившихся молодых людей, которые упорно трудились в течение 2018 года.

«В регионе много одаренной молодежи. Вы проявляете яркие способности в различных сферах жизнедеятельности: социальной, культурной, инновационной, волонтерстве. Сегодня для пензенской молодежи характерны добровольческие инициативы и инновации, в том числе - техническое творчество и патриотизм», - сказал глава региона.

Подобные встречи для талантливой молодежи - это уникальная возможность не только продемонстрировать успехи, но и попросить о поддержке полезных начинаний. Александра Николенко намерена развивать проект по брендированию Пензенской области. Она вместе с единомышленниками выпустила стильные куртки с символикой губернии.

«Это направлено не только на ребят, которые будут выезжать на разные всероссийские конкурсы, форумы в ПФО, но и руководителей организаций, правительственных делегаций. Чтобы Пензенская области была узнаваема, и у нее был единый бренд, логотип», - рассказала она.

В 2018 году пензенские школьники и студенты выиграли немало российских олимпиад и конкурсов. Достигли хороших результатов в науке культуре и спорте. Отличившимся вручили денежные премии губернатора и именные дипломы.