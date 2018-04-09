09 апреля 2018, 17:39Общество

Открытие магазина в Пензе сопровождали песнями с матом

Пензенец возмущен содержанием музыкального сопровождения торжественного открытия магазина на улице Кижеватова.

Гневный пост мужчина разместил в группе «Черный список. Пенза» соцсети «ВКонтакте».

«Открылся магазин на ул. Кижеватова. Кто в эфир такие песни ставит? Дети ходят, слушают, впитывают. Культура ...» - написал он.

Мнения пользователей относительно уместности использования музыкальной композиции популярного исполнителя, в которой содержится нецензурная лексика, разделились. Некоторые посчитали, что «сотрудники магазина просто не ту версию песни скачали», так как у нее есть вариант без мата.

«Сейчас дети матом ругаются похлеще лютых матершинников. И музыку слушают - мат на мате. Так что это им не ново», - выразил свою точку зрения пользователь Николай.

«Нравственное истощение и деградация, а потом удивляемся, почему быдло вырастает?!  Даже в советское время намного выше были мораль и нравственность», - поделилась мнением подписчица группы Дина.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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