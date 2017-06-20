20 июня 2017, 14:47Общество Открылась первая смена кузнецкого лагеря «Луч» В Кузнецке Пензенской области в загородном лагере «Луч» открылась первая смена. Место отдыха пользуется большой популярностью, основную часть путевок раскупили еще зимой.

В кузнецком оздоровительном лагере «Луч» нет свободных мест. В каждой смене здесь смогут отдохнуть 159 школьников. Перед заездом детей в лагере провели необходимую подготовительную работу.



«Был проведен частичный ремонт кровли, заменены оконные блоки на втором этаже двухэтажного корпуса. Сделан косметический ремонт коридоров в обоих корпусах. Также было полностью отремонтировано несколько комнат», - рассказала начальник управления образования Кузнецка Лариса Борисова.

В корпусах заменили линолеум, поменяли кровати, приобрели спальные принадлежности и полотенца. Ремонт провели и в пищеблоке. Особое внимание уделили безопасности отдыхающих.

«Весь лагерь огорожен по периметру, налажено хорошее освещение. Существуют все необходимые средства оповещения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. И плюс - видеокамеры, записи на которых сохраняются в течение месяца», - отметил директор детского оздоровительного лагеря «Луч» Андрей Дронов.

Организаторы отдыха уверены, что детям в лагере будет интересно. Программа развлечений рассчитана на любую погоду.

«Если вы сможете в отрядах совместно с администрацией, воспитателями, вожатыми поддерживать творческую, веселую, интересную атмосферу, то вы несколько градусов к температуре всегда добавите», - сказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.



Торжественная церемония открытия первой смены завершилась совместным исполнением гимна лагеря «Луч».

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