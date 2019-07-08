«Отключили светофор, и понеслось». На Окружной столкнулись три авто

В Пензе на перекрестке улиц Окружной и Воронова днем 8 июля произошла авария. Об этом очевидец сообщил в Сети.

Мужчина опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что примерно в 11.55 столкнулись три машины.

Пользователи в комментариях отметили, что это произошло из-за того, что перекресток стал нерегулируемым.

«Как всегда, светофоры отключили, и понеслось», - написала Анна.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».