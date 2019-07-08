«Отключили светофор, и понеслось». На Окружной столкнулись три авто

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08 июля 2019, 16:36Происшествия
В Пензе на перекрестке улиц Окружной и Воронова днем 8 июля произошла авария. Об этом очевидец сообщил в Сети.
Мужчина опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он объяснил, что примерно в 11.55 столкнулись три машины.
Пользователи в комментариях отметили, что это произошло из-за того, что перекресток стал нерегулируемым.
«Как всегда, светофоры отключили, и понеслось», - написала Анна.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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