Отцу пензенского регби Олегу Балашову требуется помощь

Основатель пензенского регби, заслуженный тренер России Олег Балашов нуждается в вашей помощи. 17 августа зарубежные врачи проведут операцию, после которой потребуется дорогостоящее восстановление. Врачи с 30% вероятностью заявляют, что после хирургического вмешательства болезнь Олега Балашова будет побеждена полностью.

Два года назад близкие тренера и все спортивное сообщество Пензы потрясла новость о тяжелой болезни Олега Балашова. Ее долго не могли диагностировать, заболевание обнаружили на одной из последних стадий. 17 августа тренеру сделают операцию, после которой с вероятностью в 30% болезнь отступит.

«Операция очень сложная, она же вторая, первую сделали в июне 2017-го. Тоже тяжело перенес, долго восстанавливался. Привезли из Израиля с абсцессом послеоперационным. Три дня дома пролежал, а затем полтора месяца в онкологии. Первый тайм мы уже отыграли, но это не последний бой, и мне бы очень хотелось, чтобы он вылечился и вновь собрал команду», - сказала супруга тренера Ольга Балашова.

Сергей Макаров - один из первых, кому Олег Балашов дал путевку в спорт и жизнь. Придя когда-то к тренеру школьником, он прошел со своим наставником через весь золотой век пензенского регби.

«Я выступал за основной состав регбийного клуба 12 лет. Потом Олег Александрович позвал меня в качестве начальника команды, мы очень доверяли друг другу», - рассказал он.

«Авангард» современного пензенского регби - тоже воспитанники Олега Балашова. Сейчас они пытаются поддержать своего тренера, созваниваются с ним по телефону. И вспоминают главный совет, который он дал им в жизни: никогда не сдаваться.

«Я играл за сборную Украины, меня заметили, пригласили приехать на просмотр в Пензу, это был 1999 год. Тогда первый раз познакомился с Олегом Александровичем. Здесь все было на более профессиональном уровне», - рассказал капитан РК «Империя» Андрей Голищев.

«Он заметил меня и дал путевку в жизнь. Таких людей очень мало. Он хороший психолог, с каждым игроком индивидуально общался, и разговаривает до сих пор», - сказал игрок РК «Империя Ринат Тимербулатов.

Александр Янюшкин, один из тренеров сборной России по регби-7, член высшего совета федерации регби России и действующий игрок одного из подмосковных клубов, на заре карьеры очень долго пытался попасть в команду к Олегу Балашову. К его советам он прислушивается и сейчас. А умению своего наставника быть жестким, добиваться лучшего из возможных результатов и в то же время беречь игроков, разговаривать с ними по душам, удивляется до сих пор.

«Олег Александрович всегда принимал большое участие в моей карьере, жизни, поэтому он для меня больше, чем тренер. Всегда, когда у меня были какие-то проблемы, например, с учебой, жизнью, он всегда помогал. О его болезни узнал не от него, потому что тренер не любит о таком говорить. Мы с ним разговаривали и недавно, перед выездом, он сказал, что будет бороться. Все желают ему скорейшего выздоровления», - рассказал Александр Янюшкин.

После хирургического вмешательства заслуженному тренеру России потребуется дорогостоящий курс восстановления. Для родных Олега Балашова это непосильная сумма. Вместе с операцией это порядка 70 тысяч долларов. Материальную помощь может оказать каждый неравнодушный к пензенскому спорту. Реквизиты для переводов опубликованы в новостной ленте главной страницы сайта информагентства «Пенза-Пресс».

Близкие и ученики Олега Балашова убеждались ни один раз, что основатель пензенского регби как никто способен бороться за победу.