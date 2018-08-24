Отбор резидентов территорий пензенских ТОСЭР планируют начать в сентябре

Председатели Общественной палаты региона и общественного совета при областном министерстве экономики подписали соглашение о сотрудничестве. Для обеих организаций это решение означает возможность обсуждать инициативы, планы и результаты работы с общественниками из социальных сфер и бизнеса. А значит, возможность лучше продумать систему взаимодействия с предприятиями области.

Обе стороны, в первую очередь, говорят о практическом эффекте.

«Это будет решать на региональном уровне проблемы, которые возникают при применении правовых норм федерального законодательства, когда их необходимо адаптировать под наши условия», - сказал председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

То, как на практике улучшают условия для инвесторов - один из главных вопросов для обсуждения. Две точки на карте Пензенской области Сердобск и Заречный - получили статус территории опережающего социально-экономического развития. Это означает целый ряд бонусов для предпринимателей, которые решат развивать свой бизнес в этих моногородах.

«ТОСЭР - это возможность привлечения федеральных преференций для бизнеса. Это намного больше решений, чем может предоставить предприятиям регион. По Заречному прорабатывается возможность создания особой таможенной зоны, с преференциями для экспортеров продукции», - рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Преференции для резидентов территорий опережающего развития, установленные на региональном уровне, - это освобождение от налога на землю и значительные льготы при уплате налога на имущество, но существует целый ряд требований. Среди них - продолжительность и стабильность работы предприятия.

При этом так называемый «входной билет», то есть сумма инвестиций, с которыми должно прийти предприятие, в случае с Сердобском равен двум с половиной миллионам рублей, в случае с Заречным - пяти миллионам. По сравнению с такими же территориями в других регионах, говорят специалисты, суммы весьма приемлемые.

Уже сейчас на территорию в Сердобске претендуют два потенциальных инвестора, на территорию в Заречном - семь. Конкурсный отбор резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в региональном министерстве экономики планируют начать в сентябре.