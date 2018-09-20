От укусов клещей пострадали 1990 пензенцев

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили о случаях нападения клещей на местных жителей и инфекциях, которые передаются через укусы.

С начала сезона активности клещей в поликлиники обратились 1990 жителей региона, пострадавших от укусов, 521 из них — дети до 14 лет. В отношении всех медицинские работники приняли стандартные меры профилактики.

По данным на 20 сентября, на зараженность возбудителями иксодового клещевого боррелиоза были исследованы 1213 снятых клещей. Возбудителей инфекции нашли в 171 из них, 48 человек заразились, пишет ИА «Пенза-Пресс».