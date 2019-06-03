От нападения клещей пострадали 735 пензенцев

Число жителей Пензенской области, пострадавших от укусов клещей, увеличилось на треть - по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С середины апреля в больницы обратились 735 человек.

В 2018-м году к началу июня было не более 500 укушенных. По словам специалистов, это связано с теплой весной - сезон активности клещей в этот раз начался на неделю раньше.

«В лаборатории центра гигиены и эпидемиологии исследованы 573 особи, 74 клеща оказались положительными. Эти люди уже обратились к специалистам, им назначено соответствующее лечение», - прокомментировала пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.



Обработку от клещей провели во всех летних оздоровительных организациях и пришкольных лагерях региона, а также на Олимпийской аллее. Отметим, что в Пензенской области клещи могут быть переносчиками боррелиоза. Прививок против этого заболевания пока не существует.