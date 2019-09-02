От гриппа планируют привить более 700 тысяч пензенцев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 сентября 2019, 11:02Общество
В Пензенской области приступили к иммунизации против гриппа. Всего прививки планируют сделать 709 400 местным жителям.
Среди тех, кого иммунизируют в рамках национального календаря прививок – 138 100 детей и 602 000 взрослых, включая 2000 беременных. Также планируется привить 34 000 человек групп риска, не вошедших в календарь, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
«Основная категория вакцинируемых взрослых – это лица старше 55 лет. Именно эта категория дает наибольший прирост смертности от осложнений после перенесенного гриппа, если человек не привит. Поэтому нам необходимо привить не менее 95% населения старше 55 лет», - пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения области Галина Рожкова.
Также к группе риска относятся студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лица, подлежащие призыву на военную службу, пензенцы с хроническими заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Предсезонная вакцинация против гриппа завершится 25 ноября.
Напомним, иммунизация взрослого населения направлена на снижение смертности в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по указу президента РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 сентября 2019, 12:03Жителей Бессоновского района предупредили об отключении газа
03 сентября 2019, 11:33Космонавт Самокутяев открыл в Кузнецке бюст Гагарина
03 сентября 2019, 11:02От гриппа планируют привить более 700 тысяч пензенцев
03 сентября 2019, 10:32Рядом с детсадом на ул. Ворошилова вспыхнула легковушка
03 сентября 2019, 10:01Зареченец поплатился жизнью за оскорбление знакомого
03 сентября 2019, 09:31Трансляцию «прямой линии» с Белозерцевым покажут 3 пензенских телеканала
02 сентября 2019, 19:49Пензенские госслужащие продемонстрировали свои спортивные таланты
02 сентября 2019, 19:47В Кузнецке открыли мемориальную доску Людмиле Лозицкой