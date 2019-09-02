От гриппа планируют привить более 700 тысяч пензенцев

В Пензенской области приступили к иммунизации против гриппа. Всего прививки планируют сделать 709 400 местным жителям.

Среди тех, кого иммунизируют в рамках национального календаря прививок – 138 100 детей и 602 000 взрослых, включая 2000 беременных. Также планируется привить 34 000 человек групп риска, не вошедших в календарь, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Основная категория вакцинируемых взрослых – это лица старше 55 лет. Именно эта категория дает наибольший прирост смертности от осложнений после перенесенного гриппа, если человек не привит. Поэтому нам необходимо привить не менее 95% населения старше 55 лет», - пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения области Галина Рожкова.

Также к группе риска относятся студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, лица, подлежащие призыву на военную службу, пензенцы с хроническими заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Предсезонная вакцинация против гриппа завершится 25 ноября.

Напомним, иммунизация взрослого населения направлена на снижение смертности в рамках нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по указу президента РФ, пишет ИА «Пенза-Пресс».