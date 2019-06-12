Освятить Спасский собор пригласят патриарха Московского и Всея Руси

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13 июня 2019, 11:03Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на праздновании Дня города сообщил о том, что Спасский кафедральный собор осенью освятит патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Глава региона рассказал об этом пензенцам перед концертом праздничного Патриаршего хора Московского Данилова у стен собора. Мероприятие было приурочено к 235-летию со дня рождения первого святого Сурского края, епископа Иннокентия Пензенского и к предстоящему празднованию 220-летия образования Пензенской епархии.
«Для меня большая честь стоять здесь, на ступенях Спасского кафедрального собора, и поздравлять вас с праздниками. Хочу поблагодарить владыку, правительство области, администрацию Пензы и всех жителей области, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, депутатов Законодательного собрания и Пензенской городской Думы, всех, кто принимает участие в воссоздании этого собора. Мы видим, что сделано немало. Находимся на завершающем этапе. Стоит задача осенью, в октябре-ноябре, пригласить Патриарха Московского и Всея Руси освятить храм», - объявил Иван Белозерцев.
Также он отметил, что основные работы по благоустройству территории вокруг храма будут завершены в ближайшие два-три месяца.
«Площадь станет местом притяжения для всех горожан и гостей», - выразил уверенность губернатор.
Патриарший хор начал выступление с прославления первого пензенского святого и с гимна России, сообщает пресс-центр облправительства.
Фоторепортаж со Дня города и Дня России в Пензе можно посмотреть здесь, видео праздничного фейерверка – здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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