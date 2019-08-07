Осужденные изготовят ограждения для администрации Сердобска

В городе Сердобске Пензенской области появятся пешеходные барьерные ограждения, которые изготовят и установят осужденные. К работам уже приступили.

Как сообщила пресс-служба УФСИН России по Пензенской области, общая сумма контракта составляет 400 тысяч рублей.

«Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, как с региональными учреждениями здравоохранения, так и с администрацией города», - отметил заместитель начальника исправительного учреждения (ЛИУ-6) Николай Пиндайкин.

Отмечено, что в 2018 году данное учреждение изготовило устройство металлического ограждения для сердобской межрайонной больницы имени Настина, пишет ИА «Пенза-Пресс».