Осужденные изготовят ограждения для администрации Сердобска

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07 августа 2019, 16:07Общество
В городе Сердобске Пензенской области появятся пешеходные барьерные ограждения, которые изготовят и установят осужденные. К работам уже приступили.
Как сообщила пресс-служба УФСИН России по Пензенской области, общая сумма контракта составляет 400 тысяч рублей.
«Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, как с региональными учреждениями здравоохранения, так и с администрацией города», - отметил заместитель начальника исправительного учреждения (ЛИУ-6) Николай Пиндайкин.
Отмечено, что в 2018 году данное учреждение изготовило устройство металлического ограждения для сердобской межрайонной больницы имени Настина, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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