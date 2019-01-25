Осторожно! В Пензе промышляют лжегазовщики

83-летний мужчина рассказал полицейским, что днем 24 января к нему в квартиру на ул. Луначарского пришли проверять газовое оборудование. Двое неизвестных представились специалистами. После их ухода пенсионер заметил, что пропали деньги, которые хранились в шкафу и кошельке. Всего - 52 тысячи рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили приметы разыскиваемых: мужчины славянской внешности, на вид - 30-35 лет, рост - 170-175 см, крепкого телосложения. Были одеты в темные куртки и шапки, пишет ИА «Пенза-Пресс».