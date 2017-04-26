26 апреля 2017, 15:01Общество Осторожно: клещи! Пензенцам советуют не терять бдительность Почти два десятка жителей Пензенской области с начала нового эпидсезона подверглись нападению лесных паразитов. С потеплением активно начали проявлять клещи, поэтому отдых на природе может обернуться серьезным заболеванием. В период майский праздников специалисты советуют быть особенно бдительными.

Клещевой сезон в Пензенском регионе начался в 2017 году раньше обычного. Первый пензенец, пострадавший от укуса, обратился в травмпункт еще 29 марта. Всего за месяц паразиты напали на 19 человек. Несмотря на то, что за этот период в 2016 году официальное количество пострадавших было в два раза больше, бдительность, говорят специалисты, терять не стоит. Тем более, что активность клещей зависит от погодных условий.

Что нужно делать, если вы заметили на теле опасного насекомого, рассказали в областном министерстве здравоохранения.



«В первую очередь, человек должен обратиться в поликлинику, в хирургический кабинет, чтобы там аккуратно удалили клеща и отправили на исследование в лабораторию. В зависимости от того, инфицированный он или нет, будет определяться дальнейшая тактика оказания помощи», - рассказала главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пензенской области Валентина Калинкина.

Клещевого энцефалита в Пензенской области нет, но вот другой диагноз, не менее опасный, сурские медики ежегодно ставят десяткам горожан. Инфекционное заболевание переносит каждый пятый клещ.



«С клещами в нашей области связано такое опасное заболевание, как боррелиоз, которое при пропущенных случаях в отсутствие профилактики и лечения может привести к инвалидности», - пояснил начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Баев.

Боррелиоз поражает нервную систему, опорно-двигательный аппарат и сердце. Первые симптомы болезни напоминают гриппозное состояние - сопровождаются повышенной температурой и болью в суставах.

В 2016 году в Пензенской области было диагностировано более 30 случаев этого заболевания. По словам специалистов, главное - следовать мерам индивидуальной профилактики при походе в лес, прогулках в парках и скверах. Подбирайте высокую обувь, плотно прилегающую к телу одежду и не забывайте о головном уборе. Возвратившись домой, внимательно осмотрите себя с ног до головы. Не забывайте также о домашних питомцах. Клещи для собак не менее опасны - насекомые могут переносить пироплазмоз.

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