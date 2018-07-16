Основной объем работы по ремонту дорог завершим к 1 сентября - Гришаев

Губернатор Иван Белозерцев обратился к министру строительства и ЖКХ региона Александру Гришаеву с просьбой доложить о том, на каком этапе находятся дорожные работы, идут ли они в графике и имеются ли претензии по их качеству.

«Объем выполненных работ по ямочному ремонту – около 280 тыс. кв метров. Работают, в том числе, и в выходные дни. По капитальному ремонту и реконструкции дорог – на 52 участках ведутся работы, на все аукционы объявлены, контракты заключены. На 48 объектах работают, на двух – на этой неделе возобновят работу, восемь объектов уже сданы в эксплуатацию, остальные имеют высокий процент готовности. Думаю, что за июль-август мы ремонт закончим. Кроме нескольких дорог – в Земетчинском и Башмаковском районах», - сообщил глава минстроя.

Он пояснил, что по этим объектам документация была подготовлена муниципалитетами с опозданием, в связи с этим работы пройдут в сентябре.

«По проекту «Безопасные и качественные дороги» мы выполняем все контрольные точки. Есть информация, что на этой неделе подрядчики на всех объектах начнут работать, и я думаю, что так же к 1 сентября завершим ремонт и обустройство дорог. Если найдем ресурсы, то, возможно, в этом году начнем первую очередь дороги на Бригадирский мост», - доложил Александр Гришаев.

Глава региона спросил у мэра Пензы Виктора Кувайцева, есть ли у него сомнения, что работы в рамках проекта в областном центре будут выполнены в установленные сроки.

«Нет, у нас 87 объектов, 66 - в работе. Тревогу вызывала улица Аустрина, потому что там иногородний, московский, подрядчик. Но в субботу была достигнута договоренность, что они заключат контракт с нашей ремонтно-строительной дорожной организацией, которая будет работать на субподряде. По двум объектам – ул. Попова и Чкалова – работы будут чуть смещены. На Чкалова это обусловлено тем, что мы там меняем сети. По Попова – на этой неделе начнем работу», - ответил глава администрации города.

Также он рассказал, на каком этапе находится реконструкция набережной реки Суры.

«Конкурсная процедура завершилась 13 июля, мы увидели одну-единственную заявку – от компании «ТехСтрой», которая работает на площади Ленина. Определились, откуда мы будем брать материал. Сейчас есть определенность по объему, есть все необходимое, экспертиза согласовала возможность проведения работ», - отметил Виктор Кувайцев.

Работа по расширению Бригадирской объездной дороги, по его словам, находится на стадии выявления всех возможных препон, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта.

«В первую очередь, это земельные участки. Их выявлено 25, из них по 13 участков пока не идентифицированы собственники и правообладатели. Думаю, что еще 10-12 дней, и мы будем иметь полную информацию», - пояснил мэр.

Губернатор отметил, что это сложный процесс, так как земля находится в частной собственности, однако предприниматели должны понимать, что их бизнес тоже выиграет от расширения трассы.

«Думаю, должно быть понимание того, что поток увеличится. А значит, и для бизнеса это тоже будет плюс. Объекты будут более привлекательны», - подчеркнул Иван Белозерцев, призвав активизировать эту работу.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».