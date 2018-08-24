Оснащение пензенских школ тревожными кнопками оценили на федеральном уровне

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24 августа 2018, 10:32Общество
23 августа состоялось совещание в режиме видеоконференцсвязи по вопросу подготовки общеобразовательных организаций регионов Приволжского федерального округа к новому учебному году, на котором оценили Пензенскую область.
Заседание прошло под руководством заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Олега Машковцева. Он отметил, что Пензенская область - единственный из субъектов ПФО, в котором все школы оборудованы кнопками экстренного вызова наряда полиции.
«В 2018 году в рамках обеспечения безопасности образовательных организаций на эти цели из регионального бюджета выделено 17 815,3 тыс. рублей. Это позволило в полном объеме выполнить требования к организации безопасности», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Также было отмечено, что в регионе проведена большая работа по сокращению числа учеников, занимающихся во вторую смену. Сегодня 96,3% учащихся области занимаются в одну смену.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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