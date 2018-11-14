Оркестр «Пенза» выступит с «серебряным» баритоном России

Русский народный оркестр «Пенза» готовится к большому сольному концерту. В преддверии 60-летия, которое коллектив отметит в 2019 году, музыканты выступят с Сергеем Плюсниным - известным столичным певцом, которого по праву называют «серебряным» баритоном России.

Сейчас дирижер помогает оркестру работать как единое целое. Слышать и понимать работу каждого музыканта - особенно важно. Русскому народному оркестру «Пенза» предстоит выступить с одним из ведущих баритонов страны, солистом Большого театра, финалистом проекта «Большая опера» (6+) Сергеем Плюсниным.

«Он исполняет песни советских композиторов - Бабаджаняна, Магомаева, а также поет романсы и эстрадные произведения. Мы их учили с начала сезона, предварительно созвонились, договорились и подготовили материал», - рассказал художественный руководитель муниципального русского народного оркестра «Пенза» Эдуард Пятунин.

Оперный певец нашел время в своем плотном графике, чтобы приехать в областной центр. Манера исполнения Плюснина - оригинальная, а голос его особенный. Сам певец называет его лирическим баритоном. В концертную программу войдут два десятка популярных произведений. Задача пензенских музыкантов на ближайшие дни - подготовиться к выступлению на все 100%.

«В репертуаре уже были два-три произведения, а остальное, в основном, учили заново. Сложности всегда бывают, не только при работе с такими мастерами, простого ничего не бывает», - отметил главный дирижер муниципального русского народного оркестра «Пенза» Сергей Сидоров.

Большой сольный концерт намечен на 24 ноября (6+), Сергей Плюснин приедет в город накануне. В Центр культуры и досуга пензенцев приглашают к 16.00.