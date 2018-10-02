Организаторы «Культ тела-3. Армия» рассказали об особенностях проекта

Для участия в уникальном реалити-проекте «Культ тела-3. Армия» (18+) отобраны шесть человек, которые готовы бросить вызов привычному образу жизни и начать работу над масштабным преображением. О том, как проходил кастинг, организаторы проекта рассказали в эфире радио «Экспресс» на волне 105.2FM.

Шесть месяцев серьезных испытаний. За полгода участникам проекта предстоит не просто похудеть, а окунуться в предармейскую жизнь. Сначала их ждет настоящая военная присяга, а уже после изнурительная работа над собственным телом. Сбрасывая килограммы, каждый будет получать звания - от старшины до полковника.

«Получая звания, они борются за какие-то преференции. В финал проекта проходят люди, получившие звание не ниже майора, это примерно 18% потерянного веса», - рассказал продюсер проекта «Культ тела-3. Армия» Евгений Титков.

Бодибилдинг, фитнес, легкая атлетика, танцы, йога, соблюдение диеты, посещение косметолога, SPA-процедуры – все это включено в программу проекта. Стать участникам мечтали многие, но организаторы отобрали лишь шесть человек.

«Люди абсолютно разные, у всех есть желание похудеть на определенное количество килограммов. Но я считаю, неважно на сколько ты похудел главное, чтобы ты выглядел гармонично. В тебе может быть 120 килограммов, ты вся будешь состоять из мышечной массы и выглядеть как Дюймовочка», - поделилась победитель проекта «Культ тела-2» Марина Богомолова.

Наблюдать за жизнью героев и их преображением в рамках реалити-проекта «Культ тела - 3. Армия» зрители телеканала «Экспресс» смогут с 20 октября.