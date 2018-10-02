Организаторы «Культ тела-3. Армия» рассказали об особенностях проекта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
02 октября 2018, 20:08Общество
Для участия в уникальном реалити-проекте «Культ тела-3. Армия» (18+) отобраны шесть человек, которые готовы бросить вызов привычному образу жизни и начать работу над масштабным преображением. О том, как проходил кастинг, организаторы проекта рассказали в эфире радио «Экспресс» на волне 105.2FM.
Шесть месяцев серьезных испытаний. За полгода участникам проекта предстоит не просто похудеть, а окунуться в предармейскую жизнь. Сначала их ждет настоящая военная присяга, а уже после изнурительная работа над собственным телом. Сбрасывая килограммы, каждый будет получать звания - от старшины до полковника.
«Получая звания, они борются за какие-то преференции. В финал проекта проходят люди, получившие звание не ниже майора, это примерно 18% потерянного веса», - рассказал продюсер проекта «Культ тела-3. Армия» Евгений Титков.
Бодибилдинг, фитнес, легкая атлетика, танцы, йога, соблюдение диеты, посещение косметолога, SPA-процедуры – все это включено в программу проекта. Стать участникам мечтали многие, но организаторы отобрали лишь шесть человек.
«Люди абсолютно разные, у всех есть желание похудеть на определенное количество килограммов. Но я считаю, неважно на сколько ты похудел главное, чтобы ты выглядел гармонично. В тебе может быть 120 килограммов, ты вся будешь состоять из мышечной массы и выглядеть как Дюймовочка», - поделилась победитель проекта «Культ тела-2» Марина Богомолова.
Наблюдать за жизнью героев и их преображением в рамках реалити-проекта «Культ тела - 3. Армия» зрители телеканала «Экспресс» смогут с 20 октября.
02 октября 2018, 20:18Пензячка стала второй вице-мисс студенчество России
02 октября 2018, 20:08Организаторы «Культ тела-3. Армия» рассказали об особенностях проекта
02 октября 2018, 19:45В Башмаково отметили Всероссийский день ходьбы
02 октября 2018, 19:43В Кузнецке начался отопительный сезон
02 октября 2018, 19:39Пензенские активисты ОНФ проверили заброшенные стройки города
02 октября 2018, 19:21Пензенцы смогут поучаствовать в переписи населения нового формата
02 октября 2018, 19:18В Нижнеломовском районе МЧСники прошли учения по отработке массового ДТП
02 октября 2018, 17:59Пензенские аграрии – в лидерах по урожайности сельхозкультур в ПФО