Оренбуржец подозревается в серии краж из пензенских магазинов

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22 июля 2019, 19:26Криминал
Житель Оренбургской области задержан в Пензе за серию краж из продуктовых магазинов. По его словам , он совершил преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Уроженец Оренбургской области совершил серию краж в нескольких магазинах Пензы. Сценарий везде был один: набрав полную тележку продуктов, злоумышленник подходил к кассе, убеждал продавца, что оставил банковскую карту для оплаты в машине, вместе с продуктами выходил из магазина якобы за деньгами, но назад не возвращался. Как оказалось, он совершил похожие преступления в Каменке и в Кузнецке.
«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность данного мужчины. Им оказался житель Оренбургской области 1978 года рождения, ранее неоднократно судимый», - рассказал начальник отдела дознания отдела полиции №2 УМВД России по Пензе Владимир Клишин.
В Пензенскую область, как признался задержанный, он приехал в рабочую командировку. Оренбуржец признался в содеянном и обещал возместить нанесенный ущерб в полном размере. Однако ему придется задержаться в Пензе. Против него возбуждены два уголовных дела по статье «Мошенничество». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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