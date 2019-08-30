Опыт пензенских кардиохирургов изучили москвичи

Опыт пензенских кардиохирургов в области имплантации клапана через верхушку сердца изучили столичные коллеги. В областной центр приехали специалисты сразу двух крупных московских клиник. Увиденное их впечатлило.

15 минут - время, которое, в среднем, требуется пензенским специалистам Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, чтобы провести ювелирную операцию по установке протеза аортального клапана больному пациенту. Причем вмешательство происходит без остановки сердца. В мире на подобное способны лишь единицы. Передовую технологию приехали перенимать московские кардиохирурги.

«Я впечатлен, и, соответственно, мы будем внедрять данную технологию в нашей клинике. Думаю, что нашему примеру последуют и другие клиники. Мы посмотрели, как это выглядит в руках уже достаточно опытных специалистов данной клиники, потому что имплантаций этих протезов у них - под 200, и в настоящее время кардиоцентр в этом отношении является лидером», - отметил руководитель Центра сердечно-сосудистых заболеваний Центральной клинической больницы управления делами президента Анатолий Молочков.

К тому же, сам протез клапана изготовлен в Пензе и значительно дешевле импортных аналогов. Разработка наших ученых позволяет сохранять здоровье и жизнь больным пациентам пожилого возраста, которым противопоказана обычная хирургическая операция с остановкой сердца.

«Мы прошли тяжелый, сложный путь. Чтобы это все получилось, нужно достаточно большой опыт иметь. Мы имеем самый большой опыт в РФ», - рассказал главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Владлен Базылев.

По словам Владлена Базылева, пензенские наработки заинтересовали не только российских специалистов, но и коллег из-за рубежа. Приехать в Пензу пожелали японские и корейские хирурги.