Опять «Яндекс.Такси».В Арбеково столкнулись две легковушки

Читательница информагентства «Пенза-Пресс» рассказала об аварии в Арбеково, которая произошла днем 11 июня.

Девушка прислала в редакцию фотографии с места происшествия. Она рассказала, что машины столкнулись примерно в 11.45. Судя по кадрам, иномарка въехала в бок автомобилю Lada Granta с логотипом «Яндекс.Такси».

«Опять «Яндекс.Такси», ну что же такое-то?» - написала пензячка.

Кто является виновником аварии – неизвестно. Официальной информации нет.

Напомним, машины «Яндекс.Такси» не первый раз становятся участниками ДТП., пишет ИА «Пенза-Пресс».