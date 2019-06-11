Опять «Яндекс.Такси».В Арбеково столкнулись две легковушки

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11 июня 2019, 15:04Происшествия
Читательница информагентства «Пенза-Пресс» рассказала об аварии в Арбеково, которая произошла днем 11 июня.
Девушка прислала в редакцию фотографии с места происшествия. Она рассказала, что машины столкнулись примерно в 11.45. Судя по кадрам, иномарка въехала в бок автомобилю Lada Granta с логотипом «Яндекс.Такси».
«Опять «Яндекс.Такси», ну что же такое-то?» - написала пензячка.
Кто является виновником аварии – неизвестно. Официальной информации нет.
Напомним, машины «Яндекс.Такси» не первый раз становятся участниками ДТП., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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