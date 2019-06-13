Опубликован список разрешенных пляжей Пензенской области

В Пензенской области официально открыли 17 пляжей. В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что они соответствуют всем техническим нормам.

Так, в зонах отдыха оборудованы спасательные посты, обследовано дно, дежурит матрос-спасатель, есть буйки, которые определяют территорию заплыва взрослых и детей.

Список разрешенных пляжей:

- город Заречный - пляж зоны отдыха «Лесная»;

- город Заречный - пляж зоны отдыха «Солнечная»;

- Каменский район - пляжбаза отдыха «Белая гора»;

- Пензенский район - Русеевский пляж;

- город Пенза - водохранилище на р. Вядя, база отдыха «Светлая Поляна»;

- город Пенза - затон р. Старая Сура, район улицы Антонова (ГПЗ-24);

- город Пенза - озеро «Верхний пруд» 100 м северо-восточнее ГБУЗ «6 КБ им. Г.А. Захарьина»;

- Сердобский район - детский лагерь «Солнечная поляна»;

- Сердобский район - детский лагерь «Чайка»;

- Сердобский район - пляж лагеря Труда и отдыха «Вдохновение»;

- Никольский район - село Серман, Ахматовский с/с;

- Городищенский район - Юловский пруд;

- Кузнецкий район - пруд села Евлашево;

- Колышлейский район - река Колышлей, село Сущевка;

- Бековский район - село Беково, река Хопер;

- Белинский район - пляж на балке Нечайка, в трех километрах от деревни Сяськино;

- Пачелмский район - на пруду Андреевская балка «Широкий овраг», село Новая Толковка.

«Не подвергайте свою жизнь и жизнь своих близких опасности. Если вы попали в беду, незамедлительно звоните по телефону «101» с мобильного телефона», - добавили в пресс-службе регионального управления МЧС, пишет ИА «Пенза-Пресс».