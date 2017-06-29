Опубликован список пензенских пляжей, на которых можно купаться

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29 июня 2017, 13:04Общество
На сегодняшний день на территории Пензенской области допущены к эксплуатации всего восемь пляжей.
В Пензенском районе это два пляжа: «Русеевский пляж» в районе Барковки и пляж санатория Березовая роща, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Два пляжа находятся в городе Заречном - зоны отдыха «Лесная» и «Солнечная». В Каменском районе - это турбаза «Белая гора», а в Сердобском районе – пляжи на территории детских лагерей «Солнечная поляна», «Чайка» и «Вдохновение».
«Купание в других водоемах категорически запрещено», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
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