29 июня 2017, 13:04Общество Опубликован список пензенских пляжей, на которых можно купаться На сегодняшний день на территории Пензенской области допущены к эксплуатации всего восемь пляжей.

В Пензенском районе это два пляжа: «Русеевский пляж» в районе Барковки и пляж санатория Березовая роща, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Два пляжа находятся в городе Заречном - зоны отдыха «Лесная» и «Солнечная». В Каменском районе - это турбаза «Белая гора», а в Сердобском районе – пляжи на территории детских лагерей «Солнечная поляна», «Чайка» и «Вдохновение».

«Купание в других водоемах категорически запрещено», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

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