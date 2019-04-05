Определился соперник пензенского «Дизелиста» в финале первенства НМХЛ

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05 апреля 2019, 16:38Спорт
В финале первенства Национальной молодежной хоккейной лиги пензенский «Дизелист» сразится (0+) с воронежской «Россошью».
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, соперник пензенских спортсменов определился по итогам четырехматчевого полуфинального противостояния. «Россошь» одержала победу над «НХК» из Тульской области.
Первые встречи финала (0+) «Дизелист» проведет на выезде 13 и 14 апреля в Россоши. Третий и, если потребуется, четвертый поединки финала (0+) пройдут 17 и 18 апреля в Пензе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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