14 июля 2017, 16:48Политика Определились кандидаты в депутаты Гордумы от «Единой России» 14 июля в исполкоме Пензенского регионального отделения партии «Единой России» состоялось заседание политсовета.

На заседании, которое прошло под председательством секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина, обсуждался, в частности, вопрос о выдвижении списка кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутатов Пензенской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам №3, №21, №28.

Путем тайного голосования были единогласно поддержаны три кандидатуры: Олег Ратников, Николай Тактаров и Андрей Долов, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

На политсовете также выступили координаторы партийных проектов «Местный дом культуры» Наиль Юсупов, «Театры малых городов» Сергей Казаков, «Модернизация образования» и «Детские сады-детям» Александр Воронков. Они представили отчеты о ходе реализации проектов в Пензенской области.

22 июня, в День памяти и скорби, в Театре юного зрителя г.Заречного состоялась премьера спектакля «Рядовые» по пьесе белорусского драматурга А. Дударева. Постановка стала возможной благодаря средствам, полученным в рамках проекта «Театры малых городов». Театру выделено 5 млн 600 тыс. рублей из федерального бюджета и 600 тысяч – из местного. Часть средств было потрачено на покупку светового оборудования, изготовление поворотного круга на сцене, реквизита и костюмов для нового спектакля. В ближайших планах театра – показать спектакль жителям Пензы и районов области. Также на средства проекта театр планирует подготовить еще один спектакль.

В проект «Местный дом культуры» вошли 24 учреждения культуры районов области: досуговые центры, районные дома культуры, библиотечные центры, центры культуры и искусств. Работа в рамках проекта проходит в двух направлениях – модернизация материально-технической базы учреждений и текущий ремонт зданий. Для каждого учреждения сформирован объем работ – замена светового и звукового оборудования, мебели в зрительном зале, кабинетах для занятий творчеством, замена окон, дверей, полов, реконструкция помещений. Определены подрядчики для выполнения работ. Идет постоянный мониторинг хода реализации проекта.

В рамках проектов, направленных на развитие системы образования региона, работа идет по нескольким направлениям – ремонт спортивных залов сельских школ, обеспечение условий для полноценного отдыха учащихся образовательных учреждений, обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях. Финансирование работы осуществляется из бюджетов всех уровней. Рабочие группы в составе членов общественных советов проектов, депутатов местных собраний представителей, Пензенской городской Думы и регионального парламента совместно со специалистами профильных ведомств посещают загородные и пришкольные лагеря, контролируют соблюдение норм пребывания и отдыха детей.

1 сентября школа в с. Засечное на 1100 мест распахнет свои двери для учеников, завершено строительство школы с блоком дошкольного образования в селе С. Елюзань, завершается строительство школы в Пензе, Кузнецке, ведется строительств в с. В. Ломов. 36 школ будут отремонтированы, более 152 млн руб. из областного и 60 млн руб. из муниципальных бюджетов направлено на реализацию программы.

Продолжается программа по ремонту спортивных залов сельских школ: в 2017 году еще в 14 сельских школах будут созданы современные условия для занятий физической культурой и спортом. За счет средств областного бюджета 20 новых автобусов будут закуплены для обновления парка школьных автобусов. В области вновь стали проводиться конкурсы профессионального мастерства «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива», победители которых получат грант в размере 50 и 100 тысяч соответственно.

Также на политсовете отчитались об итогах работы в первом полугодии региональный координаторы проектов «Детский спорт», «Единая страна - доступная среда», «Народный контроль», «Управдом», «Школа грамотного потребителя», «Парки малых городов», «Городская среда», «Экология России», «Безопасные дороги», «Здоровое будущее», «Крепкая семья», «России важен каждый ребенок», «Старшее поколение», «Историческая память».

Политика

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Источник фотографии: http://penza.er.ru/news/2017/7/14/regionalnyj-politsovet-podvel-itogi-realizacii-partijnyh-proektov/