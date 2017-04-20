20 апреля 2017, 10:33Общество Определены 32 точки продажи кваса и газировки в двух районах Пензы В Пензе прошел аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города.

«Торговались сезонные места по продаже кваса и газированной воды по Ленинскому и Первомайскому району. Продано 32 места», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что цены на некоторые места были подняты более чем в 17 раз, некоторые же, напротив, так и не были проданы. Они будут предложены на следующих торгах, которые состоятся в мае, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 66

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/prodano_32_mesta_dlya_razmeshcheniya_nestatsionarnykh_torgovykh_obektov/