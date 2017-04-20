Определены 32 точки продажи кваса и газировки в двух районах Пензы

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20 апреля 2017, 10:33Общество
В Пензе прошел аукцион на право заключения договора на размещение нестационарных торговых объектов на территории города.
«Торговались сезонные места по продаже кваса и газированной воды по Ленинскому и Первомайскому району. Продано 32 места», - сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что цены на некоторые места были подняты более чем в 17 раз, некоторые же, напротив, так и не были проданы. Они будут предложены на следующих торгах, которые состоятся в мае, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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